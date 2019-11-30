30 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Ailevi sorumluluklarına odaklanıyorsun. Onların güvenliği adına önlemler almak isteyebilirsin. Ay neredeyse bütün gün boşlukta olacağı için konulara odaklanmakta zorlanabilirsin. Bugün etkin olacak Merkür Satürn etkileşimi ile sosyal konularda organize olmakta zorlamayacaksın. Hırslı olabilir ve çalışmak arzusunda olabilirsin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yurtdışı ve yabancılarla ilgili konulara odaklanacağın bir gündesin. İşlerinle ilgili sonuca ulaşmakta süreçleri tamamlamakta zorlanabilirsin. Çünkü bugün sabah 06:57 ile 23:13 arasında boşlukta seyrediyor olacak. Halletmen gereken işler konusunda günün ilk yarısında biraz endişeli olabilirsin. Mesuliyetlerini üstlenme konusunda Merkür Satürn destekleyici açısı sana gerekli olan çalışkan enerjileri veriyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bu sabah erken saatlerde çevrene karşı oldukça sağduyulu davranıyorsun. Ay neredeyse tüm gün boşlukta seyredecek. Sabah 06:57 ile 23:13 arasında yeni bir şeylere başlamaman çok daha iyi olabilir. Ödemelerin, kredilerin ile ilgili biraz hesap kitap yapman gerekebilir. Ruh halin çok değişken olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün çoğunda Oğlak burcunda ilerleyen Ay eşinle ilgili konulara odaklanmanı sağlıyor. Karamsar ve melankolik olabilirsin bugün. Çevrendekilerin seni anlamaması nedeniyle duygusal anlamda kısıtlandığını hissedebilirsin. Saat 23:13’e kadar Ay boşlukta seyredecek. Bu süreçte enerjiler çok havada kalabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün tepkilerinde soğuk olabilir ve ilişkilerinde mesafeli olabilirsin. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin. Evcil hayvanların varsa onlarla ilgilenmen gerekebilir. Merkür Satürn etkileşimi ile bugün normalde büyük tepkiler vereceğin konularda bile sabırlı davranıyorsun. Saat 23:13’e kadar Ay boşlukta seyredecek.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sorumluluk duyguyla hareket ediyorsun bugün. Çocuklarının güvenliğinden endişe duyabilir, bazı konularda daha katı kurallar alma gereği hissedebilirsin. Karamsarlığını körüklememeye dikkat etmelisin. Her konuya titizlikle yaklaşıyorsun. Saat 23:13’e kadar boşlukta olacak olan Ay sonrasında Kova burcuna geçiyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ailevi sorumluluklarının ön planda olacağı bugün büyüklerinin sağlığı konusunda da endişe duyabilirsin. Bugün çalışıyorsan işlerini toparlaman ve yeni bir şeyler başlatmaman çok daha yerinde olacaktır. Bu sabah saat 06:57 ile 23:13 arasında boşlukta olacak olan Ay işlerin hallolasını zorlaştırabilir. Merkür Satürn etkileşimi ile tüm işlerinde mükemmellik arzusunda olabilirsin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bir köşede oturup kahve eşliğinde keyifle kitap okumak için harika bir gün. Hem Ay tüm gün boşlukta hem de gezip tozmayı fazla gayriciddi bulabileceğin bir duygusal motivasyonda olabilirsin. Hem çalışmak hem gezmek istemiyorsan önerimi dikkate alabilirsin. Ayrıca saat 23:13’e kadar Ay boşlukta seyredecek. Analitik yönünün güçlü olacağı bir gündesin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Daha fazla kazanman gerektiğini ve parasal konularda endişelere kapılabileceğin etkiler var. Gereken zammı alabilmek için fazladan çalışmak, mesai yapmak arzusuyla bugün kendini ofisine atabilirsin. Ancak Ay bugün saat 23:13’e kadar boşlukta olacağından yeni bir şeylere başlamaman, elindeki işleri toparlaman konusunda bir uyarı niteliğinde. Ancak organize ve planlı davranman seni başarıya götürecektir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sorumluluklarını fazla abartabilir, günün koşturmacası içinde kendine vakit ayıramayabilirsin. Etrafındaki kişilere karşı duyarsız olabilir, yanına gelip konuşmak isteyenlerden bile uzaklaşmak isteyebileceksin. Tüm gün derin düşüncelere dalıp yapman gerekenleri organize ediyor olacaksın. Sana göre kaybedecek 5 dakikan bile yok elbette. Bu akşam Ay 23:13’te boşluktan çıkıp Kova burcuna geçiyor.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ay bu sabah Oğlak burcunda güne başlıyoruz. Karamsarlığının artacağı, etrafındakilerle ilişki kurmak, konuşmaktan hoşlanmayacağın bir sabah. Ay neredeyse tüm gün boşlukta seyrettikte sonar saat 23:13’te senin burcuna geçiyor. Yarına kadar karamsarlığını ve endişelerini abartabilir, yakın çevreni fazla tembihlerinle bunaltabilirsin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sosyal çevrenle birlikte olmak kendini iyi hissetmene, endişelerinden sıyrılmana ve özgüvenini kazanmana iyi gelebilir. İş arayan bir Balık burcuysan sohbet esnasında açılan bir konu senin çok ilgini çekiyor. Fakat işleri akışına bırakmalısın. Merkür Satürn destekleyici açısı sana gereken sabrı verecektir. Adil davranmaya özen gösteriyorsun.