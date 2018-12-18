30 METREDEN ÖLÜME ATLADI!
Daha 26 yaşındaydı...
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi’nde 26 yaşındaki Ömer Can Akman, dün saat 11.20 raddelerinde kalmakta olduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya atladı.
Yeni Boğaziçi köyünde 26 yaşındaki Ömer Can Akman’ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı. Yeni Boğaziçi’nde Erbatu Aysergi Tower 2 Apartmanında kalan 26 yaşındaki Ömer Can Akman, dün saat 11.20 raddelerinde kalmakta olduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya atladı.
Neden yaşamına son verdiği araştırılıyor
Olay yerinde yaşamını yitiren Akman’ın cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Akman’ın neden yaşamına son verdiğini araştırıyor.
Etiketler : Yeni Boğaziçi, Ömer Can Akman, intihar
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