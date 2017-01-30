30 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde geleceğinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir. Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Ruhsal konulara ilgilenebilirsiniz. Bazı konulara yenilik getirmelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yön verebilirsiniz. Dağınıklıktan kaynaklanan hatalara dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde gelecekle ilgili planlarınızla ilgilenmek için zaman yaratabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz işlerinizle daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Birkaç konuyla birlikte ilgilenebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi sorgulama içinde bulabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızla ilgili konularda öngörülü davranmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. İşlerinize yenilik katabilirsiniz. Üzerinde düşündüğünüz işleri başlatabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda harcama yapabilirsiniz. İşlerinizde dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gelecek hayallerinize yeni bakış açısı katabilirsiniz. Uğraştığınız işlerinize yön vermek gelişiminiz için daha iyi olabilir. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar organize edebilirsiniz. Ruhsal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Aşkta ön göremediğiniz koşullar oluşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün hayatınızda sizi yoran konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Endişe duyduğunuz konular zaman zaman kriz yaratabilir. Gün içinde banka işleriyle ilgilenebilirsiniz. Duygusal anlamda karmaşık hissedebilirsiniz. Harcamalarınızda dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeni başlangıçlar olabilir. Duygusal konularda hassasiyetler ortaya çıkabilir. Mücadele etmeniz gereken konularda hırslı davranabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızla ilgili koşullarda yenilikler olabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Üzerinde karar vermek istediğiniz olayları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Dalgınlıktan kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Duygusal konularda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Hobilerinize yönelebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Aşkta başlangıçlar olabilir. Kendi yönünüzü netleştirmek için planlar yapabilirsiniz. Planları gündeme koymakta zorlanabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Evle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere yönelmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklik yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yeni bir bakış açısı katabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyler için hayalperest davranabilirsiniz. Fikir almak size yol gösterebilir. Duygusal olarak içinize kapandığınız bir gün olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. İş hayatınızda yoğunluğundan sıyrılıp kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler olabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olmak için program yapabilirsiniz. Eğitim ile ilgili işler çıkabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni çözümler üretebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Yetenekleriniz doğrultusunda daha fazla konu ile ilgilenmeniz gerekebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Bazı işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yön vermekte biraz zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizin üzerine düşeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.