30 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün duygusal olarak ailevi konular sizi meşgul edebilir. Evinizde değişiklikler yapabilir. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yer yaratabilirsiniz. Sevdiğiniz konularda harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatında kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz. Aşk hayatınızda gelişmeler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetli durumlar söz konusu. Bazı konuları düzeltmeniz ve daha iyi hale getirmeniz gerekebilir. Sizi sınırlandıran durumlardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilişkileriniz artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Parasal konularda yeniden düzenleme yapabilirsiniz. İşlerinizi aceleye getirmemelisiniz. Hareketli olacağınız bir gündesiniz. Bazı konular değişiklik gösterebilir, başkalarından yardım alabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ikili ilişkiler ön planda olabilir. Kişisel önem verdiğiniz konularla uğraşabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetli durumlar olabilir. Öğrendiğiniz konuları kullanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. Hassas olduğunuz konular gündeminize gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bazı konularda keyifsiz hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha aktif olabilirsiniz. Uğraştığınız konularda ilerleme kaydetmek istiyorsanız düzeltmeler yapmanız gerekebilir. Duygusal anlamda değişkenleri olan bir gündesiniz. Fiziksel değişiklikler ve para harcamak için acele etmeyin. Riskli durumlar olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gelişmeler olabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Aynı meslek gruplarından kişilerle görüşme sağlayabilirsiniz. Bazı konuları öngörmekte zorlanabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınız sizi yorabilir. Bugün sorumluluklarınız artabilir. Görünür olmaktan hoşnut olacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle birlikte yeni projeler geliştirebilirsiniz. Gün içinde fırsatlar olabilir. Yeteneklerinizi göstermek için iyi bir gün. Zihinsel olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. İki konu arasında kalabilirsiniz. Duygusal olarak keyifli süreçler yaşanabilir. Zihinsel olarak kendinizi daha güçlü ve yeterli hissedebilirsiniz. İşleri düzene koymak için daha fazla şey öğrenmeniz gerekebilir. Eksiklerinizi tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı konularda daha özenli davranmalısınız. Sorumlu olduğunuz konulardaki eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. Borç alacak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Finansal konularda düzenleme yapmanız gerekebilir. Yeni fırsatlar çıkabilir. Riskli durumlardan uzak durun.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eşinizle birlikte planlar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal anlamda kendinizi tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Ortaklı konularda kısmetler olabilir. İki olay arasında kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmek için mücadele edebilirsiniz. Bazı konularda eksiklerinizi gidermeniz için öğrenmeniz gereken konular olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çalışma hayatınızda yeni kapılar açılabilir. İşlerinizde eksikliklerinizi toparlamak için fırsat bulabileceksiniz. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için mücadele verebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Duygusal süreçler yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklenmedik bir yoğunluk içine girebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Aşk hayatınız renklenebilir. Sorumlu olduğunuz konuların üstüne gitmekte kararlı davranabilirsiniz. Duygusal olarak desteklendiğinizi hissettiğiniz bir gündesiniz.