300 bin liralık kıyafet!

Süperstar Ajda Pekkan yılbaşına özel konseri için hazırlattığı 300 bin TL değerindeki elbise ile sahneye çıkacak.

Yılbaşı gecesi Elexus Hotel'de sahne alacak olan Ajda Pekkan, konser gecesi için 300 bin TL değerinde Fransız bir tasarımcıya özel bir elbise diktiriyor. Pekkan'ın konser sonrasında gelen konuklardan birine 300 bin liralık kıyafetini hediye edeceği de öğrenildi. Süperstarın yılbaşındaki konserinden ne kadar kazanacağı merak konusu oldu.

Süperstar, geçmişten bugüne kadar ölümsüzleştirdiği birçok eserini hayranları eşliğinde seslendirecek.