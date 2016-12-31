31 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik planlar için güzel bir gündesiniz. Bugün tek başına kalmak yerine sosyal olmayı tercih edebilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün kendinizi daha sorumlu hissedebileceğiniz zamanlar olabilirsiniz. Kişiliğinizle daha çok dikkat çekebilirsiniz. Mutlu yıllar.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün yolculuklar, yenilikler ve yeni kişilerle temas vurgulanıyor. Duygusal açıdan daha dengeli ve pozitif olabilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Duygusal açıdan kendinizi zorlamamalısınız. Kimi zaman endişe yaratan konular gündeme gelebilir. Duygularınızı anlamaya bakın. Mutlu yıllar.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün yakın ilişkilerinizde daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Karşınızdakileri dinlemeye özen göstermelisiniz. Mutlu yıllar.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün becerilerinizi ortaya koyabileceksiniz. Yine boş durmayacağınız bir gündesiniz. Sağlığa biraz dikkat edin. Mutlu yıllar.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Aşkta ve keyif veren konularda daha kolay mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade etmeniz zor olmayacak. Mutlu yıllar dileriz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Gün boyunca eve ya da ailenize yönelik uğraşlar dikkat çekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olabilirsiniz. Daha esnek olmaya bakın. Mutlu yıllar.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün ziyaretler, konuşmalar açısından hareketli bir gün olabilir. Zihinsel açıdan canlı bir gündesiniz. Yeni haberler de var. Mutlu yıllar.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün birikimlerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Parasal konular üzerinde durmanız gerekebilir. Mutlu yıllar.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilirsiniz. Duygularınızı anlatmak için daha çok çaba sarfedebilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün kendinizi daha kararsız hissedebilirsiniz. Olayları kendi halinde kabul etmek çok yerinde olacak. Mutlu yıllar dileriz.
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