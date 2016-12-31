31 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik planlar için güzel bir gündesiniz. Bugün tek başına kalmak yerine sosyal olmayı tercih edebilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi daha sorumlu hissedebileceğiniz zamanlar olabilirsiniz. Kişiliğinizle daha çok dikkat çekebilirsiniz. Mutlu yıllar.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yolculuklar, yenilikler ve yeni kişilerle temas vurgulanıyor. Duygusal açıdan daha dengeli ve pozitif olabilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Duygusal açıdan kendinizi zorlamamalısınız. Kimi zaman endişe yaratan konular gündeme gelebilir. Duygularınızı anlamaya bakın. Mutlu yıllar.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yakın ilişkilerinizde daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Karşınızdakileri dinlemeye özen göstermelisiniz. Mutlu yıllar.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün becerilerinizi ortaya koyabileceksiniz. Yine boş durmayacağınız bir gündesiniz. Sağlığa biraz dikkat edin. Mutlu yıllar.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşkta ve keyif veren konularda daha kolay mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade etmeniz zor olmayacak. Mutlu yıllar dileriz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün boyunca eve ya da ailenize yönelik uğraşlar dikkat çekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olabilirsiniz. Daha esnek olmaya bakın. Mutlu yıllar.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ziyaretler, konuşmalar açısından hareketli bir gün olabilir. Zihinsel açıdan canlı bir gündesiniz. Yeni haberler de var. Mutlu yıllar.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün birikimlerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Parasal konular üzerinde durmanız gerekebilir. Mutlu yıllar.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilirsiniz. Duygularınızı anlatmak için daha çok çaba sarfedebilirsiniz. Mutlu yıllar dileriz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi daha kararsız hissedebilirsiniz. Olayları kendi halinde kabul etmek çok yerinde olacak. Mutlu yıllar dileriz.