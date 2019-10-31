31 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Harika bir gün olmasını mı bekliyorsunuz? Eğer öyleyse, yanlış bir bakış açısıyla düşünüyorsunuz. Başınıza harika şeyler gelmesini bekleyemezsiniz; dışarı çıkmalı ve onları gerçekleştirmelisiniz!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün şanslısınız çünkü yüzünüze kocaman bir gülümseme getirecek ve kalbinizi ısıtacak bir sürü gizli hazineler ve gizli mesajlar var. Bugünün keyfini çıkarmaya bakın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Herkes sizinle aynı mizah anlayışına sahip değil. Bugün birileri şakanızı çok ciddiye aldığında bunu iyice anlayacaksınız. Yüksek sesle gülerek durumu kurtarmaya çalışabilirsiniz ve belki bu kişi ipucunu iyice kaçırabilir, dikkat!

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazen eşyalarını çaldığında, suratına takılıp düşebilirsin! Öyleyse bugün alçakgönüllülükle övgüyü kabul et. İmajınızı yönetmek çok önemlidir, çünkü bazı güçlü insanlar sizi şu anda inceliyorlar.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Başkasının ışığının ışıltısıyla kalmak bugün kendinizi sıcak ve bütün hissetmenize destek olacak. Bu yüzden sizi motive eden kimse onu arayın. Onunla beraber bir plan yapın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İlgisini çekmek istediğiniz biri var, ancak bu kişi şu anda meşgul. Bu kişinin ilgisini gerçekten çekmek istiyorsanız, ya hayatı sakinleşene kadar beklemelisiniz ya da ilk hareketi siz yapmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Grubunuzda güçlü bir liderlik rolü üstlendiniz ve bunu benimsemeniz gerekiyor. Bu rolde gerçekten rahat olsanız da olmasanız da. Herhangi bir sorun yaşarsanız, şu anda bunun büyümesine izin vermemeniz çok önemlidir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün birinin bir sırrını öğreneceksiniz. Bu sır o kişinin kimliği kadar temel bir sır. O yüzden herkese bir iyilik yapın ve bu sırrı kendinize saklayın. Kirli çamaşırları ortaya dökerek kazanılacak hiçbir şey yok.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kendi şansınızı yarattığınıza inanıyor musunuz? Bugün kesin seçimler yaparak, yarın için daha avantajlı bir durum belirlediniz. Ve son zamanlarda çok akıllıca uzun vadeli kararlar verdiğiniz için, bugün güzel sonuçlar bekleyebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İşle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda (ve ne yazık ki, yıldızlar bugün bunun olacağını söylüyor), olumlu düşünün. Sorun düşündüğünüzden kolay çözülecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

En son ne zaman kendinizle olan ilişkiniz üzerinde çalıştınız? Sahip olduğunuz benzersiz özellikleri düşünün ve kim olduğunuz konusunda şükran duyun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Herkes size ne yapmanız gerektiğini söylemek istiyor. Ortada savruluyormuş gibi hissetmek yerine, iyi bir dinleyici gibi onları dinleyin ve sonra siz ne yapmak istiyorsanız, kendi istediğiniz yolu seçin.