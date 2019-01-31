31 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni şeyler keşfetmek için heyecanlı olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda bütünü görmek daha kolay olacaktır. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle zaman geçirmek için programlar yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde sizi kriz sokacak gelişmeler yaşanabilir. Ortaklı para konularında dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz işlere de yöneleceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde tepkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Dengede kalmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran durumlara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki zamanlarda daha akıcı koşullar söz konusu. Akşam dostlarınızla birlikte paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. Gün içinde yapacağınız planlama işlerinizi yoluna koymanız için iyi bir başlangıç olabilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğleden sonra iş arkadaşlarınızla birlikte daha keyifli konulara yönlenme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hevesli yapacağınız şeyler gündeminize gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yaratıcılığınızı yönlendireceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi çok daha iyi ifade edeceğiniz zamanlar var. İşlerinizde eksiklikleri gidermek isteyebilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda daha akıcı koşullar söz konusu. Akşam için yeni programlar yapıp, alışverişe çıkabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ev hayatınızdaki konular gündeminizi daha fazla meşgul edebilir. Güvenli arayışı içinde olabilirsiniz. Emlak konuları gündeminize gelebilir. Uğraştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Dostlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iletişim olduğunuz kişilerle yeni işler başlatabilirsiniz. Konuşmalarda kısmetli gelişmeler olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodular keyfinizi kaçırmasın. Öğleden sonraki saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Cüzdanınıza ait konular bugün gündeminizi belirleyebilir. Uğraştığınız konularda kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durum işleri daha da hızlandırabilir. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi daha rahat düzeltebileceksiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkileriniz daha fazla öne çıkabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. İlişkiler ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba içinde olabilirsiniz. Öğleden sonra daha olumlu gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde dostlarınızla samimi sohbetler yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bilemediğiniz konularda kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalan konular tekrar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular sizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Birlikte olduğunuz kişiyle olmak sizi rahatlatabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda destek alabilirsiniz. İşlerinizi düzenlemek için fırsat bulabileceksiniz. İlerleyen saatlerde akşam için keyifli programlar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için işlerinizdeki detaylara takılabilirsiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz önem kazanabilir. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.