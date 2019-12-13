"31 Ocak’ta AB’den ayrılıyoruz!"

İngiltere’deki erken genel seçimde Muhafazakar Parti adına 1987’den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan Boris Johnson, bu sonuçla sonunda AB’den ayrılabileceklerini duyurdu.

İngiltere’deki erken genel seçimde Muhafazakar Parti adına 1987’den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan Boris Johnson, bu sonuçla sonunda AB’den ayrılabileceklerini, ikinci bir ‘AB’den ayrılıp ayrılmama’ referandumu tehdinini bertaraf edildiğini söyledi.

Johnson 31 Ocak’ta ‘eğer’i ve ‘ama’sı olmaksızın Brexit’in hayata geçeceğini açıkladı.