31 yaşındaki kadında çıktı,sadece 20 günde

Corona virüsü bulaşanların aradan aylar geçtikten sonra tekrar Covid-19'a yakalandıklarına dair haberler hem resmi makamlar hem de gündelik hayatta duyulmaya başlarken, bir sağlık çalışanına 20 gün içinde Delta ve Omicron varyantı bulaştığı ortaya çıktı.

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili endişe yaratan bir açıklama İspanya’dan geldi…

İspanya’da bilim insanları 31 yaşındaki bir sağlık çalışanının 20 gün içinde iki kez Covid-19’a yakalandığını ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda ismi açıklanmayan kadına Aralık ayının sonunda Delta varyantının bulaştığı, Ocak ayında ise Omicron varyantının bulaştığı belirtildi.

İki enfeksiyon arasında kayıtlara geçen en kısa süre olduğu belirtilirken uzmanlar, “Bu durum Covid-19 geçirdikten sonra, aşılı olsanız bile tekrar hastalanabileceğinizi gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan İspanyol sağlık çalışanının Delta varyantı bulaştıktan sonra ciddi bir semptom göstermediği fakat Omicron varyantıyla birlikte öksürük ve yüksek ateş gibi belirtiler gösterdiği belirtildi.

Genç kadının sağlık durumu ile ilgili yapılan araştırmayı yürüten Dr. Gemma Recio, “Omicron varyantı önceki virüsleri alt ederek ya da aşıları yenerek insanlara bulaşabiliyor. Yani bu da şu demek oluyor, Covid-19 geçirdiniz diye tekrar hastalanmayacaksınız diye bir durum söz konusu değil” dedi.

Tarragona’daki Institut Catala de Salut’da görevli bilim insanları buna rağmen aşı olanlarda hastalığın daha hafif geçtiğini de dile getirdi.

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