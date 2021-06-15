31’i yerel 37 pozitif vakaya rastlandı
31’i yerel 37 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 9778 test yapıldı, 31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9778 olup,31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 31 kişi ise yerel vakadır.
15 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1
Girne
Girne Merkez-6 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3
Güzelyurt
Gayretköy-2
Lefke
Gemikonağı-1
15 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997
Toplam Vaka Sayısı: 7622
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889
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