32 PARÇA ALTIN, 14 KOL SAATİ BULUNDU!

Emine UYSAL

Gönyeli’de faaliyet gösteren Fellahoğlu Kuyumculuk’tan 17 Mayıs tarihinde, 48 saniyede, 103 bin TL değerinde altın ve 27 adet kol saatinden oluşan 54 parça ziynet eşyasını çalmakla suçlanan üç kişi, teminatla serbest bırakıldı.

Polis, 32 parça altın ve 14 kol saatinin bulunarak, emare alındığını açıkladı.

“Dükkan Açma”, “Hırsızlık” ve “Kasti Hasar” suçlamasıyla tutuklanan 22 yaşındaki Hacı Murat Bozdoğan, 24 yaşındaki İbrahim Karabulut ve 22 yaşındaki Ceyhun Tatlıcı, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Öjen Açıkada’yı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Açıkada, üç zanlının 17 Mayıs’ta, saat 03.56’da, Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Hakan Fellahoğlu’nun yaptığı “Fellahoğlu” isimli işyerinin cam olan ana giriş kapısını çekiç ile kırarak 48 saniye içinde 54 parça, 103 bin TL değerinde altın ve 8 bin 90 TL değerinde kol saati çalmakla methaldar olduklarını açıkladı.

Polis Memuru Öjen Açıkada, çalınan 54 parça altından 32 parçanın ve 27 kol saatinden 14’ünün bulunduğunu belirtti.

Zanlılar aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını söyleyen Açıkada, KKTC vatandaşı olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Savcı Etkin, suçun ciddiyet ve yaygınlığına dikkat çekip, zanlıların teminat koşuluyla tutuksuz yargılanmasını istedi.

Zanlıların avukatları Fırat Merttürk, İbrahim Demirtaş ve İbrahim Özgür, itiraz etmedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, ikişer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Kıbrıs