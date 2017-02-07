32 YAŞINDAKİ KADIN VE SEVGİLİSİ, 9 YAŞINDAKİ KIZI...

Güney Kıbrıs’ta 32 yaşındaki kadın ve 34 yaşındaki sevgilisi, 9 yaşındaki kızı taciz etmekle suçlanıyor.

Sosyal yardım görevlisi tarafından yazılan raporda, anne çocuğuna eski sevgilisi ve şimdiki sevgilisi taciz ederken bunları görmezden geliyordu. Tacizler 2012 yılında, çocuk 5 yaşındayken başladığı belirtildi. Çift tutuklandı.