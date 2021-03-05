"Toplam 5730 test yapıldı, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

29 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 3 / Yenikent - 1/ Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21

Girne

Boğazköy - 1 / Alsancak- 2

Gazimağusa

Vadili -2

İskele-1

Lefke

Gaziveren -1

5 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528

Toplam Vaka Sayısı: 3587

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2