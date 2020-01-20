33 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ!

Yeşilırmak açıklarında sürüklenen tekneden geçtiğimiz hafta kurtarılan 33 göçmen dün Mağusa Limanı’ndan ülkelerine iade edilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

Dün akşam, Güzelyurt’tan bir otobüs ile Mağusa’ya götürülen 33 Suriye uyruklu göçmen bir yük gemisine bindirilerek Mersin’e gönderildi. Göçmenlere Mersin’e kadar 13 KKTC polisi eşlik ediyor.