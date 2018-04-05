336 BİN LİRA EK MESAİ ALDIĞI SÖYLENEN ŞOFÖR KONUŞTU...

336 bin lira fazla mesai almakla suçlanan Hüseyin İnce “2 yılda aldığım para 66 bin 500 liradır, yargısız infaz yapılıyor”dedi

Çiğdem AYDIN

Kıb-Tek’te şoför olarak çalışan ve 15 gün önce emekliye ayrılan müdür şoförünün ayda 14 bin olmak üzere iki yılda 336 bin TL fazla mesai ücreti aldığına ilişkin iddialar yalanlandı.

şoför Hüseyin İnce, hakkında ileri sürülen iddialar üzerine çok çirkin yorumların yapıldığını belirterek “Gerçek olmayan bir şey üzerinde şahsımı ve ailemi yaralayan yorumların yapılması son derece üzücüdür. Bu konuyu yargıya taşıyacağım” dedi.

“Bahsedilen 336 bin lirayı ne gördüm, ne de aldım” diyen İnce, şimdiki KIB-TEK yönetimini gerçekleri açıklamaya davet etti. İki yılda eline geçen fazla mesai ödeneğinin 66 bin 500 TL olduğunu, bunun da ayda 2 bin 777 TL’ye denk geldiğini belirten İnce şunları kaydetti:

Yargısız infaz yapıldı

“1990 yılından beridir Kıb-Tek’te çalışıyorum. Mağusa’da görevliydim ve elektriklerin kesme ulama işlerini yapıyordum. Gürcan Bey Kıb-Tek Müdürü olunca beni de şoförü yaptı. Ne görev verildiyse yaptım. 2016 yılı itibariyle şoförlük yapsam da gece yarısı arıza var denildiğinde kalktım, yer neresiyse oraya gittim. Gürcan Bey teknik işlerden anladığı için onu da alıyordum. Gece yarısı saat 03.00 veya 04.00 sıralarında dahi işe gittim. Kıb-Tek’te kapıda güvenlik görevlileri vardır. Gitsinler o insanlara daireden saat kaçta ayrıldığımı sorsunlar. Akşam saat 22.00 sıralarında dahi iş yaparken yaralandığım oldu.

Şimdi bir anda kendimi haberlerin içinde buldum. 300 bin küsur ek mesai almışım. Bu parayı rüyamda görmedim. İki yılda aldığım ek mesai ücreti 66 bin 500 TL’dir. Başka da bir kuruş para almadım. Bu kadar mı yalancı oldu benim memleketimin insanı. Gerçekten çok üzgünüm, yıkıldım resmen. Adımı bilmeden, beni tanımadan, doğruluğundan emin olmadan hakkımda yazılanlar, çizilenler, sosyal medyada söylenenler çok acımasızca. Ben böyle bir para almadım. Bu konuyu mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Beni resmen dolaylı olarak hırsız yaptı bunlar. Kurumu mu dolandırdım devleti mi soydum. Ayıptır artık. 52 yaşındayım 40 yıl düşünsem bunları yaşayacağım aklıma gelmezdi. Demek ki yargısız infaz böyle bir şey…

Erdoğan: Amaç başka

Kıb-Tek eski Müdürü Gürcan Erdoğan ise çıkarılan haberlerin kasıtlı ve belli bir amaca hizmet ettiğini öne sürdü. Erdoğan, “Benden evvel beş beterini yaptılar. Sarı puantaja bakıldığında İsmet Akim’in şoförünün 14-15 saat mesai yaptığı günler vardır. Ve bu şahsı başka daireden getirmişti. Kıb-Tek çalışanı bile değildi” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Bizim kurumda yüzde 100’e kadar ödeme hakkımız vardır ama başka dairelerde yüzde 25’tir. Ayrıca 2009 yılında müdür bile değildim, son iki yılda müdür oldum. Bu bahsedilen şoför iki yılda 66 bin 500 TL mesai aldı. Başka da mesai almadı. Tek taraflı hakkımızda ileri geri konuşanlarla da mahkemede hesaplaşacağız. Şimdiki Müdür Mehmet Salih Bey geçmişte çok daha fazla ek mesai imzaladı. Onlara da baksınlar bakalım ama burada amaç bana göre başka şeylerdir. Onu da öğreneceğiz.”

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