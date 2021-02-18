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34 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

34 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

34 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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