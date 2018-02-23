340 KİLO KAÇAK ET!

Polis Basın Subaylığı,’ndan alınan bilgiye göre dün akşam, saat 20:00’de, Akdoğan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, H.C.M.(E-18)’nin kullanımında bulunan kamyonet aracın arka damper kasasının altında yaklaşık 170 kg sığır eti ve 170 kg sığır ciğeri bulunarak, araç ile birlikte emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.