35 BİN EMEKLİ

Çiğdem AYDIN

Sosyal Sigortalarda kayıtlı çalışanların sayısı 103 bine ulaşmakla birlikte, bunların yüzde 65 gibi ezici bir çoğunluğunun primleri ‘asgari ücret’ üzerinden yatırılıyor. Geriye kalanların yüzde 20’sinin maaşı 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında gösteriliyor. Maaşı 5 bin TL’nin üzerinde olanlar ise yüzde 15 civarında.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, aktif sigortalı sayısının bu yıl içinde 115 bine yükselmesinin hedeflendiğini belirtirken, 35 bin emekliye maaş ödemede sıkıntı kalmadığını, banka borçlarının ise 160 milyondan 70 milyona gerilediğini söyledi.

Tekakpınar sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Sosyal Sigortalar denilince hep akla borçlar geliyor. Şu anda Sosyal Sigortaların borç yükü nedir?

Cevap: Sosyal Sigortalar konusunda uzun süreli çalışmalar yaptık. Sigortalar Dairesi geçmişte hep borçlarıyla anılıyordu maaşların her ay ödenmesi ciddi bir dert yüküydü ama şimdi maaşları hiç borçlanmadan ödüyoruz. 2017’nin Nisan mayından itibaren hiç borçlanmadan maaşları ödedik bu yılın ilk 3 ayında da yine maaşları sorunsuz bir şekilde yeni borç yapmadan ödedik. Geldiğimiz noktada borçların düştüğünü de görüyoruz. 160 milyon TL’ye yaklaşan borçlar son bir buçuk yılda 70 milyon civarına düştü. Bu da elbette ki iyi bir başarıdır.

Soru: Peki kayıtlı aktif sigortalı sayısı nedir?

Cevap: Kuzey Kıbrıs’ta 103 bin civarında aktif sigortalımız vardır. Aktif sigortalı sayımızı sürekli artırıyoruz bu kapsamda kayıt dışılıkla da ciddi mücadele veriyoruz. Aktif sigortalı sayımızı 2018 yılının sonuna kadar 115 bin civarına taşımayı hedefliyoruz.

Soru: Emekli sigortalı sayısı nedir?

Cevap: Ülkede 35 bin 560 civarında da emeklimiz vardır. Tabi emekli sayımız da artıyor ancak aktif sayımızdaki artış hızı emeklilik oranından daha yüksek.

Soru: Kaç kişi asgari ücret üzerinden yatırım yapıyor?

Cevap: Bu yıl içerisindeki aylarda değişken olmakla birlikte, prim ödeyenlerin yüzde 65 civarında asgari ücret üzerinden ödeme yaptıklarını görüyoruz. Ama bu insanların gerçekten asgari ücret almadığını düşünüyoruz. Primleri asgari ücretten yatırılıyor. Bu konuda da yürüttüğümüz çalışmalar var teşviklerimiz var bu konuda da yasal düzenleme yapılmalı ve gerçek kazançlar üzerinden prim yatırımını sağlayacağız ama çalışanların da bu konuda kontrolcü olmaları şart.

Soru: Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen yabancıların sayısı nedir?

Cevap: Bu konu bizler için önemi bir sorun. Son yıllarda bu sayıda önemli bir artış var 9 bin 600 civarında bir iş gücü üçüncü Dünya ülkesi vatandaşı. Ülkemizde çalışma izni ile çalışıyor. Bakanlık bu konuda bir proje üzerinde çalışıyor.

Soru: Kaç kişi 3 bin ve 5 bin TL üzerinden yatırım yapıyor?

Cevap: Kayıtlı sigortalı sayımızın yüzde 65’i asgari ücret üzerinden yatırım yapıyor. Yüzde 15 civarı 5 bin ve üzerinde yatırım yapıyor geriye kalanlar da 3 bin, 3 bin 500 civarı üzerinden yatırımlarını gerçekleştiriyor. Taban yatırım asgari ücret üzerindendir tavan yatırım da asgari ücretin 7 katı kadardır bu konuda bir yasal düzenleme yapmıştık.(Diyalog)