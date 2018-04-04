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35 kilo alacak kadar az yedin!

35 kilo alacak kadar az yedin!

Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasındaki buzlar eridi.

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Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasındaki buzlar eridi. Sosyal medya hesabından oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Erken, “Eymen 3.5 kilo doğmuştu. Annesi biraz yemişti hamilelikte” yazdı. Bu sözlere Serkan Uçar, “Maşallah. 35 kilo alacak kadar az yedin hamilelikte” mesajıyla karşılık verdi.

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