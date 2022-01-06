35 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
35 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
A+A-
Bafra’da sakin 35 yaşındaki Ümit Çelik, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 06:00 sıralarında, Bafra’da sakin Ümit Çelik (E-35), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde Çelik’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.