35 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Bafra’da sakin 35 yaşındaki Ümit Çelik, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 06:00 sıralarında, Bafra’da sakin Ümit Çelik (E-35), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde Çelik’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.