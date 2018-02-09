37 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Şeker başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadele eden 37 yaşındaki Özay Soyder Şenkalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri olan 37 yaşındaki Özay Soyder Şenkalp, bir süredir tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün öğlen saatlerinde yaşama veda etti. 14 yaşından beridir şeker hastası olan ve Ocak ayında sağ ayağı kesilen Şenkalp’in ayağında oluşan iltihabın vücuduna yayılması sonucu bilincinin kapandığı ve iki haftadır uyutulduğu öğrenildi. Şenkalp’in ölümü sevenlerini yasa boğarken, bugün öğlen Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Ömrü hastalıklarla geçti

Geçtiğimiz Ocak ayında ayağı kırılan ve şeker hastalığından dolayı iyileşmesi imkânsız hale gelen Şenkalp’in sağ bacağı operasyonla alınmıştı. Ocak ayından beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören Şenkalp’in ayağında oluşan iltihabın ciğerlerine vurduğu, bu nedenle bilincini yitirdiği öğrenildi. Koma halinde olan Şenkalp, dün yaşam mücadelesini kaybederek yaşama veda etti. Bekâr olan, 14 yaşından beridir mustarip olduğu şeker hastalığı ve beraberinde ortaya çıkan böbrek yetmezliği hastalıklarıyla uğraşan Şenkalp’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayata veda eden Şenkalp’in bugün öğlen ve cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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