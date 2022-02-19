375 Bin TL’lik büyük ikramiye “53912” numaralı bilete isabet etti
375 Bin TL’lik büyük ikramiye “53912” numaralı bilete isabet etti
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KKTC Devlet Piyangosu devretti. 375 Bin TL’lik büyük ikramiye “53912” numaralı bilete isabet ederek, devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Şubat'ta... Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olacak
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