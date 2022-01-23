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379 sandığa göre Meclis’e 5 parti girecek

379 sandığa göre Meclis’e 5 parti girecek

379 sandığa göre Meclis’e 5 parti girecek

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Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarında 379 sandığa göre Cumhuriyet Meclisi’ne 5 parti girecek.

379 sanık sonuçlarına göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP3, HP 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisi’nde halen 3 milletvekiliyle temsil edilen TDP’nin ise yüzde 5’lik ülke barajını geçemeyeceği görülüyor.

BRTK

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