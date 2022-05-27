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38 pozitif vaka

38 pozitif vaka

38 pozitif vaka

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 4857  olup, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır.

24 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222

Toplam Vaka Sayısı: 94.911

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 366

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118

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