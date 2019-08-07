38 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve tedavisinin yapılması için tarafından Türkiye’ye sevk edilen 42 yaşındaki eşinin sevk işlemlerini yapmak üzere elçiliğe giden Hülya Eker, elçilikte fenalaştı.

Solunumu duran ve ambulansla hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Hülya Eker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.