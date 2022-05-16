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39 pozitif vaka

39 pozitif vaka

39 pozitif vaka

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır.

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686

Toplam Vaka Sayısı: 94.453

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7

Karantinadaki Vaka Sayısı : 435

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 193

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