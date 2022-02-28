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396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 390 kişi taburcu edilmiştir.

150 kişi Lefkoşa, 109 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

28 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 396

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426

Toplam Vaka Sayısı: 68.264

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1779

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854

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