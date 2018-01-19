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39'NCU HÜKÜMET İSTİFA ETTİ!

39'NCU HÜKÜMET İSTİFA ETTİ!

Özgürgün istifayı bugün Akıncı'ya sundu.

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Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti hükümetinin istifası bugün Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’da yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Özgürgün’den hükümetin göreve devam etmesini talep eden yazısını Başbakan’a verdi.

Anayasa gereği Parlemento seçimlerinin ardından mevcut hükümet, yeni hükümetin kurulmasına imkan vermek için istifasını sunar.

İstifaların ardından CTP, HP, DP ve TDP Başkanları koalisyon için resmi görüşemlere başlayacak

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