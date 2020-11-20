3'ü yerel 4 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 1402 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1402 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen Vaka: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: 1

Yerel Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 251.741

Toplam Vaka Sayısı: 1031

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 976

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 50

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok