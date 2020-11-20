3'ü yerel 4 yeni vaka!
Yerel vaka sayısı artıyor
Bakan Pilli: "Toplam 1402 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1402 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.
20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen Vaka: yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: 1
Yerel Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 251.741
Toplam Vaka Sayısı: 1031
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 976
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 50
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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