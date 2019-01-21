3'ÜNCÜ TOPLANTI ÖĞLEDEN SONRA

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün ikinci kez toplandı. Taraflar yeni asgari ücrete son şeklini vermek üzere öğleden sonra yeniden bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık olarak bir saat sürdü.

Toplantıda taraflar asgari ücretle ilgili sosyal medyaya da yansıyan rakamları değerlendirdi.

Taraflar yeni asgari ücreti belirlemek üzere saat 15.30’da yeniden bir araya gelecek.

Ülkemizde asgari ücret halen brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak ödeniyor.