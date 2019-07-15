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  3. 4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MEN EDİLDİ!
4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MEN EDİLDİ!

4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MEN EDİLDİ!

Girne polisinden yoğun mesai

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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 00.00-04.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi saat 00.00-04.00 saatleri arasında trafik  operasyonu gerçekleştirdi.

350 araç sürücüsü kontrol edildi

Trafik ekipleri denetimler sırasında 350 araç sürücüsünü kontrol etti. 

4 alkollü sürücü araç kullanmaktan men edildi

Kontrollerde 4 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.  

Toplam 35 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

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