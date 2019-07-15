4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MEN EDİLDİ!
Girne polisinden yoğun mesai
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 00.00-04.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi saat 00.00-04.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi.
350 araç sürücüsü kontrol edildi
Trafik ekipleri denetimler sırasında 350 araç sürücüsünü kontrol etti.
4 alkollü sürücü araç kullanmaktan men edildi
Kontrollerde 4 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.
Toplam 35 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Etiketler : Girne Polis Müdürlüğü, trafik operasyonu
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