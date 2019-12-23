4 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI!

Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında 21-22 Aralık 21.00 – 01.00 arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi…

MAĞUSA’DA 3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI, 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, gece kulüpleri, eğlence mekânları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Polis açıklamasına göre, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç trafikten men edildi.

GİRNE’DE 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi.

Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 460 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı.