4 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sizi endişelendiren konular daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Borç ve alacaklarınızla ilgili konularda finansal destek alabilirsiniz. Banka işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar meydana gelebilir. Bazı olaylarda sizi değişim ve dönüşüme zorlayabilir. Sabırlı olun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün size düşmanlık yapanlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işler sizi uğraştırabilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalıştığınız projeleri tamamlamak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Yeni işler planlamak için araştırma yapabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran koşullar oluşabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hizmet aldığınız kişilerle yapacağınız görüşmelerde değişiklikler olabilir. Detaylarda boğulabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün keyif aldığınız işlerinize yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili yeni deneyimler içine girmeyin. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler olabilir. Gün içinde değişen planlara ayak uydurmanız gerekebilir. Çocuklarınıza zaman ayırmak ve birlikte alışveriş gitmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ailevi konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissedeceğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Geçmişle ilgili konuları çözmek isteyebilirsiniz. Hayatınızda bazı defterleri kapamak durumunda kalabilirsiniz. Öğleden sonra değişim yaşayacağınız olaylarda kararsızlık yaşayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş hayatınızda eğitimle ilgili konularda hareketlilik olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle iletişimde olabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle plan yapmak size iyi gelecek. Sorumlu olduğunuz konularda aksamalar yaşayabilirsiniz. Ticari konular, zekanızı kullanacağınız işler daha fazla gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bütçenizle ilgili gelişmeler olabilir. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkaracağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi bitirebileceksiniz. Planlardaki değişikliklerin keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün daha çok süregelen konuları bitirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Kişisel konularınızda sakin kalmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Yeni başlayacağınız konularda değişiklikler olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu konularla ilgili ön hazırlığınızı tamamlamanız için fırsat yakalamış olabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sizi hapseden olaylar karşısında kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bu konuları kabullenerek aşabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için kendi içinize dönebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız planlar ilerleyen saatlerde değişimler gösterebilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, destek alabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak size yeni vizyonlar katabilir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için fırsat yakalayabilirsiniz. Mesleki gruptan insanlarla organizasyon yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için uğraşabilirsiniz. Koyduğunuz hedeflerle ilgili üstlerinizle görüşmek iyi olabilir. Sıkışan işlerde program değişikliği yapabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilir. Sakin kalıp, yeni yön belirlemek için kendinize fırsat tanıyın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ilgilendiğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yolculuk planlarınızda değişiklik yapabilir, yeni organizasyonlar planlayabilirsiniz. Felsefi konular ön plana çıkabilir.