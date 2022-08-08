4 ay önce boşanan Petek Dinçöz yeniden evleniyor! İşte nişan töreninden ilk kare

Mart ayında 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışına taşınan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Bu zamana kadar özel hayatıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla yayınladı.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz, yeni bir ilişkiye yelken açarak nişanlandı.

"RABBİM BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRMASIN"

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nidab isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" demişti. Ünlü isim, duruşmadan hemen sonra oğluyla Miami'ye taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.

İşte Petek Dinçöz'ün nişanından ilk kare: