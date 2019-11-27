4 AYA MAHKUM EDİLDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele’de, 2019 yılı Haziran ayında evinde “Kokain” türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Ali Yaşar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı

İskele’de, 2019 yılı Haziran ayı içerisinde alınan bir ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan aramada “Kokain” türü uyuşturucu madde tespit edilen sanık Ali Yaşar hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “2 gr kanunsuz uyuşturucu madde Kokain tasarrufu” davasından yargılanan sanık Yaşar, suçlu bulunarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Evinde Kokain bulunmuştu

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 26 Haziran 2019 tarihinde aldıkları bir ihbarda sanık Ali Yaşar’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrenmiş ve sanık Yaşar, aynı gün İskele’deki evinde tespit etmişti. Sanığın evinde tespit edilmesi üzerine narkotik ekipleri konu evde yaptığı aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ele geçirmişti. Sanık tutuklanmasının ardından verdiği gönüllü ifadesinde konu Kokain türü uyuşturucu maddeyi 2 gr olarak alıp tasarrufunda bulundurduğunu itiraf etmişti.

Suçlu bulunup mahkum edildi

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanık Ali Yaşar’ı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Şenol, uyuşturucu suçlarındaki artışa dikkat çekmek ve caydırıcı cezalar vermenin mahkemelerin görevi olduğunu belirtti. Kokainin en zararlı uyuşturucu türü olduğunun altını çizen Şenol, insan sağlığına son derece zararlı olduğunu vurguladı. Şenol, sanığa verilecek yegane cezanın hapislik cezası olduğunu ifade ederek, sanığı oy birliği ile 4 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.