4 BİN TL'YE SERBEST!

Kullanımındaki kiralık araçta, cebinde ve evinde toplam 6,5 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Kubıat Abası Abraham Okon, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kullanımındaki kiralık araçta, üzerinde ve evinde toplam yaklaşık 6 gram ağırlığında Hintkeneviri ile yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlı Kubıat Abası Abraham Okon dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Okon, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 2 Şubat tarihinde alınan bir bilgide zanlı Kubıat Abası Abraham Okon’un tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve NZ 557 Z plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Mağusa’ya doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarına gelmekte olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün polis ekibince Gazi Mustafa Kemal Bulvarı büyük sanayi bölgesinde bulunan çembere gidilerek konu aracın gelmesinin beklenmeye başlandığını belirten Kavaz, Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru gelmekte olan NZ 557 Z plakalı aracın tespit edildiğini ve polis aracı ile yolun kesildiğini söyledi. Kavaz, konu kiralık aracın durdurulmak istendiği esnada zanlının polis aracını görmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ancak bankete düşerek durduğunu belirtti. Zanlının araçtan indirilip üzerinde arama yapıldığını söyleyen Kavaz, zanlının cebinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Araçta yapılan aramada ise bagajda ayrı ayrı 8 adet kağıt parçasına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ön koltuk üzerinde ise kağıda sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Kavaz, zanlının evinde yapılan aramada ise yatak odasında kağıt parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Kavaz, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Kubıat Abası Abraham Okon’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Yeni Bakış