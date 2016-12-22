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4 Çocuğu da Reddetti!

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4 Çocuğu da Reddetti!
Mahkemeye başvurdular!

2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden olan çocukları da mirası reddetti.

Sanatçının Başar’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Umut ve Ayşe, 3 Aralık 2015’te babalarının mirasının reddi talebiyle dava açmış, mahkeme mirasın reddine karar vermişti.

Kırca’nın ilk eşi Nur Diner’den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş’in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.

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Levent Kırca'nın Oya Başar ile evliliğinden olan çocukları Ayşe ve Umut Kırca...

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