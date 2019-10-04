4 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iş hayatınızla ilgili sizin dışınızdaki gelişmeler ve başkalarının etkisiyle hiç de size uygun olmayan tercihler yapabilirsiniz. O nedenle kararlarınızı sezgilerinizin sizi yönlendirdiği yöne göre belirleyin. Aile yaşamınızda ev ve aileyi ilgilendiren konularda bir çok imkanla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda sevineceğiniz günler başlıyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünlerde iş hayatınızla ilgili çok daha öz verili ve prensipli bir çalışma tarzı belirlemelisiniz. Anlık kararlar almaktan uzak durmalısınız. Başarılarınız yeni kapılar açabilir. Partnerinizle yaşadığınız küçük tartışmaları büyütmemelisiniz. Anlamak ve anlaşılmak her ikinize de iyi gelecektir ve sorunlar beklediğinizden hızlı çözülecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün işinizle ilgili yürüttüğünüz projenin sonuçlarını alma günü. Alacağınız tepkilerle gururunuz okşanacak ve yetenekleriniz için şükredeceksiniz. Kendinizi yaşadıklarınızı ve yaptıklarınızı değerlendirerek öz disiplininizin sizi yönlendirdiği doğrultuda önemli kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı eğitim ya da işinizle ilgili yeni ve önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatında ekip olarak yeni bir başarıya imza atabilirsiniz. Bunda katkınız tartışılmaz. Ancak çevrenizdeki insanların tüm yükünü omuzlamanız hem sizi yoruyor hem de onları verimsiz kılıyor. Yönlendirici olabileceğiniz bu süreci akıl ve disiplinle devam ettirmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Mide sorunlarına dikkat.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İşinizle ilgili yurt dışı kapıları açılabilir. Hayallerinize gittikçe yaklaştığınızı hissederek büyük bir heyecan yaşayacaksınız. Ama karar aşamasında yakınlarınızdan çok kendi isteğinizin ne olduğuna önem vererek hareket etmelisiniz. Siz ayaklarınızın üzerinde sağlam duracaksınız ki sevdiklerinize faydanız olsun. Partneriniz zaten hep sizin yanınızda.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş değiştirmek ya da yeni bir işe başlamak için iyi zamandasınız. Enerjiniz ve motivasyoınunuz çok yüksek. Böyle zamanlarda karşınızdakileri etkileme gücünüz çok yüksek. Bugün sanatsal etkinlikler için de iyi bir gün. Kültürel etkinlikler size her zaman iyi gelmiştir. Partnerinizle daha fazla vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Son zamanlarda oldukça yoruluyorsunuz. Ancak bu temponun size getireceklerinin bilinciyle hareket etmeli ve dinlenebilmek için her fırsatı değerlendirmelisiniz. Sizden daha yukarı kademedeki insanlar sizi, girişimlerinizden dolayı destekleyecekler yeni girişimler içinde yolunuzu açacaklardır. Özel hayatınızda bugün hayal kırıklarınız sona eriyor ve kalbinizin kanayan yarası kapanıyor.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün güne işinizle ilgili güzel haberlerle başlayacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alabilir maddi anlamda beklentilerinizi fazlası ile karşılayacak yeni bir imkana kavuşabilirsiniz. Bugün kendinizi ifade gücünüz son derece yüksektir. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın sevgisini tüm içtenliği ile ifade etmesi ile ilişkiniz farklı bir boyut kazanacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün zihninizin bir hayli karışık. İsteklerinizi ve yaptıklarınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Geçmişte size doğru gelen şeyler bugün gelmeyebilir ve o dönemlerde istemeden de olsa sergilediğiniz davranışlarınızdan pişmanlık duyabilirsiniz. Özel hayatınızda ise anlık heveslerle duygularınızdan emin olmadan hareket etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün dikkat etmeniz gereken en önemli konu geçmişte problemler yaşadığınız ve zararlar gördüğünüz insanlar. Onların tekrar size yaklaşmalarına izin vermeniz ve onların gerçeği saklayan gülen yüzlerine itimat etmeniz sizi daha sonra fazlasıyla üzecektir. Öte yandan bugün karşı cinsin yoğun ilgisi ruhunuzu okşayacak. Ama dikkat birden fazla insanın ilgisi doğru karar vermenize engel olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işinizde resmi dairelerle ilgili konularda bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. İletişim gücünüzü ortaya koymalı ve aksi gelişen olayları lehinize çevirebilirsiniz. Bugün arkadaşlık ilişkileriniz başınızı ağrıtabilir dikkatli davranın. Sağlığınızla ilgili bir süredir ertelediğiniz sorunları ciddiye almanız gerekiyor artık.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Son günlerde yaşadıklarınızın yarattığı duyguları olumsuzluk olarak algılamayın. Bunu,kendinize yaptığınız bir öz eleştiri olarak değerlendirip yeni bir yol çizebilir ve bundan sonrası için içinizde ki sesi dinleyerek doğrularınızı hayata geçirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise var olan problemleri bir yana bırakın. Bugün sizin için iyiliklerle dolu bir başlangıç olabilir siz bir adım atın yeter ki.