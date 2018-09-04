4 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iş hayatınızda sözleşmeler gündeme gelebilir. Yazışma ve konuşmalarınızda kendinizi net ifade ettiğinizden emin olun. Zihinsel konularda fazla aktif olmanız mümkün. Duygusal yönden dalgalı bir ruh halinde olabilirsiniz. Gün içinde hayalleriniz ile gerçekler arasında kalmanız olası. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi yorabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde yetenekli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için daha fazla çalışacağınız zamanlar içerisindesiniz. Parasal kaynaklarınızla ilgili konularda yeni kararlar almanız mümkün. Bu konuda harekete geçmek için uygun bir gün olmayabilir. Gelecek yönünde planlar gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gelecek planlarınızla ilgili değişimlerin sizi duygusal olarak etkileyebileceği bir gündesiniz. Kişisel konularla ilgilenebilirsiniz. Hassas olduğunuz olaylarda daha tepkisel olmanız mümkün. Bazı konularda kararsız da kalabilirsiniz. Ne yapacağınızı netleştirmekte zorlanmanız olası. Sorumlu olduğunuz konularda verdiğiniz mücadelede sürprizler olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Uğraştığınız işlerinizde hareketli zamanlar geçirmeniz mümkün. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İletişim trafiğinizin artacağı, aynı anda birçok işle meşgul olabileceğiniz bir gündesiniz. Zihinsel olarak aktif zamanlar içerisindesiniz. Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Beklenmedik sürprizler ve haberlerle karşılaşmanız olası.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hareketli ve hızlı zamanlar içerisinde bulunuyorsunuz. Karar vermeniz gereken konularda çok yönlü düşünmeniz olası. Zihniniz hızlı bir şekilde çalışırken farklı çözümler üretmeniz kolay olacak. Sorumlu olduğunuz konularda beklediğiniz haberleri kısa süre içerisinde alabilirsiniz. Ancak bazı konularda ikilemler yaşamanız mümkün. Kardeşlerinizi ihmal etmeyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş hayatınızla ilgili konularda farklı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Bazı işlerinizde sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Vereceğiniz bazı kararlarda ikilemde kalmanız olası. Zihniniz çok aktif olacağından pratik çözümler bulmakta zorlanmazsınız. İkili ilişkilerinizde daha esnek olmanız fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için bütün yeteneklerinizi kullanmaya bakmalısınız. Ön plana çıkmak, takdir görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha gerçekçi olmanızda fayda var. Bazı konularda ikilemde kalabilirsiniz. Yakın çevrenizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Uğraştığınız işlerinizden farklı konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı ve becerileriniz kullanıp değişik fikirler öne sürebilirsiniz. Bu fikirleri hayatınıza geçirmek istemeniz olası. Zihninizin çok aktif olacağı zamanlar içerisindesiniz. Bir fikirden başka bir fikre geçmeniz mümkün. Bu durum sizi yorabilir. Kardeşlerinizle bir arada olmak size keyif verecektir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İşlerinizde farklı konular gündeminize gelebilir. İş ortaklarınızla olan anlaşmalar, sözleşmeler ile ilgili konularda dikkatli olmanızda yarar var. İkili ilişkilerinizde ifadelerinizde açık olmanız gereken zamanlar içerisindesiniz. Esnek olup sürprizler yapmak ilişkinizin dengesini korumanızda yardımcı olur. Eşinizi ya da karşınızdakileri daha iyi dinlemeye gayret etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İletişim konularınızın hareketleneceği bir gündesiniz. Çalışma hayatınızda başarı için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Fikirlerinizi ifade ederken daha net olmanızda yarar var. İşlerinizi iyi hale getirmek için çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kararsız bir tutum içinde olmanız mümkün.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş seyahati için yurt dışına çıkabilir ya da yurt dışından gelecek misafirlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar zihinsel olarak sizi yorabilir. Keyif aldığınız konulara zaman ayırmaya çalışmalısınız. Gerçekçi davranmanızda fayda var. Ani değişiklikler olabilir, alternatif planlar yapmaya bakın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş hayatınızda daha aktif ve yoğun olabilirsiniz. Her zamanki iş temponuzun dışına çıkmanız mümkün. Zihinsel faaliyetlerinizin artacağı bir gündesiniz. Birçok işle aynı anda uğraşmak durumunda kalmanız mümkün. Toparlanması gereken işleri bitirmek için uygun bir zamandasınız. İş için seyahatler, görüşmeler gündeme gelebilir.