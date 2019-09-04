4 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Tekrardan bir yapılanma içerisine girerek başarıya giden yola gireceksiniz. Bu zamanlarda güvendiğiniz kişilerin fikirlerini dinlemeyi unutmayın. Çok keskin bir karar alacak ve pek çok insanı şaşırtacaksınız. Yaşadığınız kötü olaylar sizi zayıflatmadı, aksine güçlendirdi. Aşk hayatınızda ise duygularınızı söylemekten çekinmeyin.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Özel yaşamınızda sevgilinizin düşüncelerini çok önemsediğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Sevgilinize olan yaklaşımınız sayesinde ilişkinizdeki sorunları çözebilirsiniz. Özel hayatınızda gerçeklerin peşine düşeceksiniz. Yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanmayı ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ne istediğiniz konusunda emin adımlar atmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Kararsız olmanız sizi farklı gösterebiliyor. İş hayatınızdaki bütün fikirlerinizi bir anda yapamazsınız. Ailenizle olan küçük sorunları çok fazla ciddiye almayın. Aşk hayatınızda sevgilinizi bu kadar sıkarsanız kaybedebilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Harcamalarınızı kontrol altına alın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Özel hayatınızdaki sorunlara yokmuş muamelesi yapmaktan vazgeçin ve sakin bir şekilde sevgilinizle olan sorunları çözmeye çalışın. Bunu yaparken kesinlikle sakin olmalısınız. Gerçeklerle yüzleşin ve yolunda olmayan konuları hemen çözün. Çevrenizdekilerin düşüncesizliklerini fazla takmamalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün çevrenizdekilerin sizden talep ettiklerine anıda cevap verebilir ve maaşınızla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel ve iş hayatınızda başınıza gelenleri kabul etmeden önce direnmelisiniz. Aşk hayatınızda kendinizi boşlukta hissedebilir ve sevgilinize karşı nasıl davranmanız gerektiğini ayır edemeyebilirsiniz.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sabahtan itibaren hayatınızın her alanında yapacağınız olumlu şeylerle karşılaşabilirsiniz. Üretkenliğinizin çok iyi olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise sevgilinizi bunaltıp onu kaybetmek istemiyorsanız, soğukkanlı davranmaya özen gösterin.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sağlık sorunlarınızla uğraşmanız gerekebilir. Sindirim sisteminizdeki sorunlar sizi zorlayabilir. İş hayatınızda ise gerginliğiniz çalışma arkadaşlarınızın dikkatinden kaçmayabilir. Duygularınızı kontrol etmek için uğraşmalı ve zihninizi rahatlatmalısınız. Aşk hayatınızda da sevgilinizin yakınlarından dolayı sorunlar çıkabilir. Soğukkanlı olmaya çalışın.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Duygusal bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle duygularınızı paylaşıp sorunlarınızı onlara anlatabilirsiniz. Kendinize özen gösterin ve rahatlamanızı sağlayacak aktiviteler yapın. Geçmişte beraber olduğunuz insanlardan alacağınız bir haber sizi fazlasıyla şaşırtabilir. Duygusal davranırsanız yine üzülebilirsiniz.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sizin için biraz gergin olabilir. Savurganlığınızın sonuçlarını yaşadığınız bu zamanlarda daha fazla borçlanmamaya dikkat edin. Ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Aşk hayatınızda ise sevgilinize yansıttığınız sorunlar onu fazlasıyla bunaltmış, biraz anlayışlı davranın.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hayata daha derin duygusal ve daha özverili yaklaşarak, geçmişi bugüne taşımaktan vazgeçebilir ve kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Geçmişteki sorunlardan uzak durmalı ve her duyduğunuza kulak asmamalısınız. Bastırdığınız duygularınıza güvenmeyi öğrenmeli ve duygularınızı özgür kılmalısınız.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çok duygusal olabilirsiniz. Şefkate çok ihtiyacınız olabilir. Bu duygusallığınızla size yakın olan insanlar için daha ince düşünerek yeni kararlar alabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda kesin kararlar alabilir ve çevrenizden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir gündesiniz. Mantıktan çok sezgilerinizi önemseyeceğiniz ve buna göre kararlar alacağınız bir gün olacak. Özel hayatınızda duygularınız çok baskın halde, bundan dolayı duygularınızı saklamadan sevdiğinizle güzel vakit geçirebilirsiniz.



