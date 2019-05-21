4 FARKLI YERDE YANGIN!
Yangın!
YANGIN
Lefkoşa’da Kardeşler Pasajı içerisinde, faaliyet gösteren İşbir Muhasebe isimli iş yerinin mutfağında ocak üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınması neticesinde çıkan yangın sonucu mutfak dolapları ile gazocağı tamamen yanarak, iş yeri ise çıkan isten zarar gördü.
Lefkoşa’da Namık Kemal Sokak üzerinde Naciye Bicen’e ait ikametgah içerisinde bulaşık makinesinin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucu, bulaşık makinesi, 1 adet mikrodalga fırın, ahşap raflı dolap ve dolap içerisindeki muhtelif mutfak malzemeleri yanarak zarar gördü.
Erdemli köyü ovasında, elektrik trafosu katalizörlerinin patlaması neticesinde çıkan yangın sonucu Mehmet Hastağ’a ait 3 dönüm biçilmemiş arpa, Halil Tütüncüoğluları’na ait 4 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ile 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü.
Düzova’da Kemal Hacıveli ’nin kullanımında bulunan biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcım sonucunda çıkan yangın neticesinde Emine Hubeyli’ye ait iki dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.
Tüm yangınlar İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
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