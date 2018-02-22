4 GECE KULÜBÜ KAPATILDI!

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan dört gece kulübünü, işletme izni olmaması nedeniyle mühürledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bugün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliye gösteren 4 gece kulübünü kapattıklarını açıkladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Herkese güzel bir gün dilerim. Önemli bir konuda kamuoyuna bilgi vermek istiyorum.

Bildiğiniz üzere 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceğini belirten bir karar alınmıştı.

2017 yılı başında bu kararın durudulmasına yönelik olarak gece kulüpleri tarafından aleyhimize dava dosyalanmıştı. Mahkemenin kısa sürede sonlanmasına istinaden sözlü taahütler çerçvesinde mahkeme karar alana dek gece kulüplerinin faaliyetlere yönelik bir müdahalede bulunmayacağımızı belirtmiştik.

Aradan geçen süre zarfında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığından geçtiğimiz hafta mahkemeye ge sözlü taahütümüzün artık geçerli olmadığını söylemiştik.

Bugün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliye gösteren 4 gece kulübü tarafımızdan kapatılmıştır.

Bir kez daha altını önemle çizerim ki aradan geçen bu kadar yıllık süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmaması bu sonucu doğurmuştur. Beklentimiz ve talebimiz en kısa sürede seks işçiliği tanımının yapılarak burada işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının sağlanmasıdır.