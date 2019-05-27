4 KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu Bugün saat 11 00 sıralarında, Ötüken'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduguna inanılan yaklaşık 3680 Gr madde bulunarak emare olarak alındı. Mesele ile ilgili olarak S.G. (E-29) ve Ş.O. (E-29) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.