4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu. Lefkoşa Girne anayolunda önceki gün meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Girne-Lefkoşa Anayolunun 4-5 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Güney istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Günay Görgüner (E-23) yönetimindeki MZ 967 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru ayni şerit içerisinde seyreden ve gerisinden süratli bir şekilde araç geldiğini görerek dikkatsiz bir şekilde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden soldan birinci şerit içerisine geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin Hatice İnler (K-30) yönetimindeki KK 704 plakalı Bmw marka salon aracaçarpması sonucu meydana geldi.

Yoldan savruldu

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan KK 704 plakalı araç yoldan dışarı çıkarak önce Karayolları Dairesine ait 75 Km sürat tahdit levhasına çarptı, ardından ise duramayarak ağaca daha sonra ise Karayolları Dairesine ait Dijital sürat göstergesinin çelik direğine çarpması sonucu durabildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

MZ 967 plakalı araç ise KK 704 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra önce yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran orta refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrularak seyretmekte olduğu yolun solundan dışarıya çıkıp Akasya ağacına çarptıktan sonra toprak banket içerisinde 5 takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonucu yaralanan MZ 967 plakalı araç sürücüsü Günay Görgüner ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Doğancan Örskıran (E-21) ile KK 704 plakalı araç sürücüsü Hatice İnler ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Abdulkerim Ahmad Almohammad (E-21) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.