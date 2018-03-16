4 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis dün akşam Gazimağusa’da Gülseren bölgesinde deniz kenarında duran bir araçta arama yaptı. M.M.J.(E-19) ve P.H.’nin (E-19) bulunduğu araçta 1100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğuna inanılan G.D.E.’nin (K-24) evinde de arama yapıldı ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken M.M.J., P.H. ve G.D.E. tutuklandı.

Öte yandan dün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan K.E.’nin (E-37) üzeri ve eşyaları narkotik detektör köpeğini tepki vermesiyle arandı. Aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu kişi tutuklandı.