4. KİŞİNİN ARAMALARINA ARA VERİLDİ!

Dün akşam yaşanan sel felaketinde Girne Ciklos bölgesinde kaybolan dördüncü şahsın aranması çalışmalarına aşırı yağışların başlaması nedeniyle ara verildi.

BRT’ye ulaşan bilgilere göre, yağışların azalması halinde çalışmalara yeniden başlanacak. Bölgede bugün yapılan aramalarda aracın yeri tesbit edilmiş ancak, çalışamalar devam ederken aşırı yağışların başlaması nedeniyle sonuca ulaşılamamıştı.

Sele kapılan araçta bulunan dört kişiden üçünün cesedine bu sabah ulaşıldı.