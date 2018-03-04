4 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün arkadaşlık duygularınız ön planda olacak.Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz. Ay’ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finans konularında ise, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Esnek düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzün atakta olması nedeniyle, sizden saklanan bazı sırları öğrenebilirsiniz Partnerinizle aranızda güçlü bir cinsel çekim oluşabilir. Özel duygularınız ön plana çıkacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Takıntılarınız yüzünden her şeyi çok fazla irdeleyebilirsiniz. İdeallerinizin biraz farklı bir konumda olması nedeniyle, çevrenize kendinizi anlatma konusunda zorlanabilir bazı konularda karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Değer yargılarınızı gözden geçirmelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Partnerinizle duygusal bağlarınızın güçlü olmasına rağmen, arkadaşlarınızla aykırı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bugün katılacağınız ortamlarda isteklerinizde direnmemeli ve fikirlerinizi kendinize saklamalısınız. Düşüncelerinizi açıklarken, farklı bir üslup kullanmanız, sizi anlaşılmaz bir kişi yapabiliyor. Sağlık konusunda, enerjinize yüklenmemelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Güçlü arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Artık partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sezgileriniz oldukça güçlü. Yönetici gezegeniniz Merkür, sözlerinizin anlamlı ve gizemli olmasına neden oluyor.Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemekten başka çareniz yok.Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Bilinçaltınızda düşündüğünüz fikirleri uygulama alanına geçmeden önce, ortak çalışma içinde olduğunuz kişilerin de, fikrini almak zorundasınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs para evinizde ilerlerken, özel zevkler konusunda gizlilikler söz konusu olabilir. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve çevresel koşullarında aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Bugün başkaları tarafından dikkat çekebilir ve yoğun ilgi görebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabit yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli bir vurgu oluşturuyor. Bugün aileniz ve sevdiklerinizle inatlaşabilir ve onların isteklerine ters düşebilirsiniz. Olayları daha fazla büyütmemenizde fayda var. Olumlu etkileşimler içine girebilir, keyfinize keyif katabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi anlatmaktan hoşlanmayacağınız bir gün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Özel duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Kişisel hırslarınızı öylesine güzel sunuyorsunuz ki, isteklerinizi kabul etmemek imkansız gibi bir şey. Hızlı düşünüyor ve planlarınızı güçlü bir şekilde yaşama geçirmek istiyorsunuz.