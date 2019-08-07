4 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!
1 ağır yaralı!
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Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49), iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır sekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Büyükkonuk’ta sakin Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49), iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır sekilde yaralandı.
Mehmet Erhan Şenoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Söz konusu şahıs yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Etiketler : Mehmet Erhan Şenoğlu, iş kazası, düşme, yaralanma
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