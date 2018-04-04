4 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yurt dışı bağlantılı olaylar gündeminizde olabilir. Farklı konulara ilginiz artabilir. Özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Başkalarıyla birlikte program yapabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için yeniden harekete geçebilirsiniz. Paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. İdeolojik konularda daha sakin kalmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün içinde bulunduğunuz durumlarla ilgili çözüm arayışına girebilirsiniz. Ortaklı konularda konsantrasyon gerektiren olaylar yaşanabilir. Finansal işlerinizde yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinizi toparlamak için uygun bir gün. Başkalarının katılımıyla ortak konuları çözme yoluna gidebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak adına önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Etrafınızdaki insanlarla bilgilerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Bazı konuları gündeme yatırırken fazla idealist davranabilirsiniz. İşlerinizi toparlayıp tekrar harekete geçmeniz gerekebilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş akışınız ve projelerinizle ilgili konularda daha çok çabalayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bilgi paylaşımı içinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Bu noktada ekip çalışmasının gücünü kullanabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı içinize kapanabilirsiniz. Bugün işinizle ilgili daha fazla üretken olabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün keyif aldığınızı sizi mutlu eden konularla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işler sizi oyalayabilir. Bazı konuları hareketlendirmek için çaba gösterebilirsiniz. Fikirlerinizle ilgili konularda daha ön planda olmak isteyebilirsiniz. Sizi meşgul eden konularda yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak önem kazanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün aileniz ile ilgili daha önceden çözümlenmemiş konular ile ilgilenebilirsiniz. Güvenlik konusu sizi uğraştırabilir. Emlak işlerinizde hareketlenmeler olabilir. Başkalarıyla paylaşımlarınız artabilir. İşlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Yaşadığınız olaylara iç sesinizle yaklaşmalısınız. Ev hayatınızdaki koşullarda dalgalanmalar olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kardeşlerinizle, kuzenlerinizle, arkadaşlarınızla iletişim trafiğiniz artabilir. Yaşanan olaylara karşı tepkisiz kalmakta zorlanabilirsiniz. Eğitsel konularla ilgilenebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşanabilir. Kardeşlerinizle ilgili konularda sizi etkileyen durumlar olabilir. Ticari konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla fikir alışverişi yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün finansal konularınız üzerinde düşünebilirsiniz. Harcamalarınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek için mücadele edebilirsiniz. Gündeminizdeki konuları başkalarıyla paylaşmak size iyi gelebilir. Fikirleriniz konusunda sabit kalabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda farkındalığınız artabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sizin için önemli olan konular hakkında daha fazla düşünebilirsiniz. Önem verdiğiniz işlerinizi önceliğinize koyabilirsiniz. İlgi duyduğunuz konularda yeniden harekete geçmek için fırsat kollayabilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. Toparlamak istediğiniz mevzular için uygun bir gün. Gün içinde düşüncelerine değer verdiğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün mevcut işlerinizle ilgili sizin dışınızda durumlar gelişebilir. Bu durum sizi zorlayabilir. Ani tepki vermekten kaçınmalısınız. Belirsizlikten dolayı yanlış kararlar alabilirsiniz. Gündemde olan konular için başkalarıyla paylaşım içinde olabilirsiniz. Fakat hareket etmek için acele etmemenizde fayda var. Dikkatsizlik yapmamaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hayalini kurduğunuz hayatınıza geçirmek istediğiniz planlarınız ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz konuları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Aynı meslek grubundan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimler düzenlemeniz gerekebilir. İş hayatında alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş hayatınızla ilgili konuları hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Gündeminizde olan konularla ilgili başkalarıyla görüşebilirsiniz. Toparlanmanız gereken işler için fırsat bulabilirsiniz. İş hayatınızda görünür olmak için çaba gösterebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Sizden daha tecrübeli kişilerle bir araya gelebilirsiniz.